Prestigiado, Ribamar Trindade é convencido por Gladson a ficar no Governo

O chefe da Casa Civil do Governo do Acre, Ribamar Trindade, deve continuar na equipe de Gladson Cameli por mais algum tempo. Ao menos é o que foi confirmado pelo próprio governador na tarde desta sexta-feira, 20. Ribamar havia anunciado sua saída em carta de demissão enviada ao governador nesta sexta.

Gladson tem Ribamar como peça chave em seu governo, sendo ele o responsável por grande parte dos avanços registrados neste primeiro ano de mandato.

Não se sabe, porém, se a conversa com Gladson Cameli e Ribamar resultará no afastamento dos “empecilhos” apresentados por ele entre sua equipe econômica.

Ribamar Trindade é oriundo da equipe de assessores técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Sua formação na área jurídica e experiência por 17 anos em órgão de controle, além da longa trajetória política com a família Cameli, foi a sua maior credencial para o cargo, assim como continua sendo o maior motivo de seu prestígio junto ao governador Gladson Cameli.

O chefe da Casa Civil também goza de credibilidade entre os Poderes do estado.

