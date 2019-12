Projeto Colo de Amor realiza ação de fim de ano no Educandário Santa Margarida

Tempo, carinho e dedicação, foram as principais doações dos voluntários que participaram de mais uma ação do Projeto Colo de Amor, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ). A atividade foi uma forma de celebrar o Natal com as crianças do Educandário Santa Margarida.

Servidores, magistrados e outros voluntários passaram a manhã desta segunda-feira, 23, no local. Brinquedos também foram doados e um almoço foi servido para celebrar o Natal, e o mais importante foi o tempo que todos dedicaram às crianças que hoje estão no abrigo.

Desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, que tem como coordenadora a desembargadora Regina Ferrari, essa é a segunda ação do projeto no lugar. A primeira foi no dia das Crianças. A proposta é exatamente promover atividades que vão além da doação de bens materiais, com um foco maior na primeira infância, inclusive, compromisso firmado pelo presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma, que este ano assinou o Pacto Nacional pela Primeira Infância na Região Norte.

O coordenador-geral do Educandário, o médico Oswaldo Leal, agradeceu ao TJAC. “A parceria com o Tribunal de Justiça do Acre está sendo muito importante, e queremos agradecer em especial a desembargadora Regina, pelo empenho e pelo trabalho na construção e fortalecimento dessa rede de apoio”, disse.

“Eu quero agradecer a todos os servidores, magistrados, empresários, voluntários desse projeto, pois sem a ajuda de cada um não seria possível fazermos tudo isso. Fico muito feliz com esse resultado e agradeço a equipe do Educandário pelo trabalho que fazem. Que possamos nesses gestos trazer mais alegria para a vida dessas crianças e renovar as esperanças”, disse desembargadora Regina.

