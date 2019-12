“Queremos colocar o Acre na boca do mundo”, diz secretária Eliane Sinhasique

De mãos dadas com o agronegócio e o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo, bem como parceira fiel da cultura empreendedora, a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Estado, Eliane Sinhasique, foi a entrevistada do ContilNet nesta semana, para fazer um balanço geral da pasta no ano de 2019, destacar os avanços e as expectativas para os próximos três anos de gestão.

“O meu trabalho à frente da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo é voltado para o desenvolvimento de uma cultura que favoreça autonomia, protagonismo e subsídios necessários para o crescimento profissional de cada acreano, no sentido do empreendedorismo, da construção do próprio negócio; e, no ramo do turismo, colocar o Acre na boca do mundo”, explicou, antes de abordar as conquistas.

Comandando atualmente uma equipe de 22 pessoas, nas duas secretarias, Sinhasique disse que o número é bem inferior ao da gestão passada, que contava com mais de 100 comissionados, e por isso, os desafios são inúmeros diante de um trabalho que é de divulgação, fomento e, sobretudo, incentivo.

Empreendedorismo

Eliane, que foi uma das indicações seguras de Gladson Cameli, disse que nos últimos 20 anos de gestão petista, a população foi beneficiada de forma parcial, no ramo da iniciativa privada.

“As pessoas ganharam equipamentos de corte e costura, de produção de alimentos e etc., mas que ficaram subutilizados ou inutilizados, por falta de preparo para empreender, por não saberem qual o mercado que consumiria o produto, além de outros fatores. O benefício foi parcial. Por isso, deixaram de acreditar que poderiam obter sucesso e seguir com a vida de forma próspera. Muitos faliram, inclusive”, enfatizou.

Na ocasião, a secretária pontuou uma conquista importante para a setor ainda neste ano, como a liberação, junto ao Ministério da Cidadania, do saldo de aplicações financeiras de antigos convênios, que estava com uma parte retida pelo Governo Federal, e trouxe ao estado um recurso de R$ 2,5 milhões para investimentos no ano de 2020.

Em um pregão presencial, depois da emenda parlamentar destinada pelo deputado federal César Messias para a compra de equipamentos, a pasta obteve uma economia de R$ 70 mil, o que é datado como fato histórico por Sinhasique.

Parcerias com instituições educacionais de ensino superior também marcaram o avanço da secretaria neste ano. Um projeto elaborado em coparticipação com a Empresa Júnior do curso de Administração da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), resultou na oferta de oficinas sobre empreendedorismo para alunos do Colégio Tiradentes, além de startups (empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável) montadas e levadas para laboratórios de execução.

Com o incentivo à participação de artesãos acreanos e a oferta de suas obras em eventos fora do estado, o Acre foi destaque em 4 feiras nacionais, ficando em 1º lugar em três delas e 2º lugar em uma. Na ExpoMinas, foi campeão na venda de peças, com faturamento de mais de R$ 150 mil.

“Quando crescemos em possibilidades nesse ramo da abertura do próprio negócio, ofertamos mais emprego e renda para a população. O acreano tem muitas formas para crescer, já que somos o único estado que faz sapatos de borracha – ‘a Melissa acreana’ -, assim como uma marchetaria invejável, de alto valor agregado. Somos ricos”, disse.

No mesmo segmento, a secretaria também capacitou mais de 800 pessoas em um curso com o tema “Desenvolvendo a Gestão dos Empreendimentos Econômicos Solidários”, em 16 municípios beneficiados.

Turismo

Levando em consideração que o turismo movimenta, atualmente, 53 setores da economia, a atuação de Sinhasique na proposta de tornar o Acre visto até mesmo fora do país, pelas belezas naturais que possui, é constante.

“Temos um lugar lindo em biodiversidade, cultura, produção e acolhimento. Isso tudo precisa ser visto. Por isso falo que o Acre precisa parar na boca do mundo. Minha forma de gestão nesta é área é trabalhar na divulgação desse estado para atrair pessoas, já que a partir do turismo nós alcançamos inúmeras dimensões, como a agricultura familiar, a construção civil (quando pessoas se encantam pelo Acre e desejam viver por aqui), geração de emprego e renda e etc. Se vem estrangeiro para cá, vem dólar, euro e muito mais”, pontuou.

Em 2019, a secretaria conseguiu incluir, a partir do Plano Municipal de Turismo, 16 municípios do estado no Mapa de Turismo Brasileiro, quando nem mesmo Rio Branco fazia parte da lista nos anos anteriores.

Associado a este feito, está em andamento para 2020 o projeto de sinalizar a Serra do Moa, em Cruzeiro do Sul, estruturar visitas turísticas às aldeias indígenas do estado em parceira com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

Em um convênio com as prefeituras municipais do Acre, a “pequena” disse que também objetiva oferecer uma formação para atendentes de hotéis sobre atendimento ao turista, para que o acolhimento seja realizado da melhor forma possível.

“As pessoas que vêm de fora para cá precisam ser acolhidas muito bem, para que queiram voltar e/ou investir. Por isso, essa formação dará aos atendentes de hotelarias algumas habilidades para indicar passeios, restaurantes e etc.”, comentou.

Sinhasique também acrescentou as emendas parlamentares dos deputados federais Flaviano Melo e César Messias, que serão aplicadas, principalmente, na construção de um portal na entrada da cidade de Rio Branco, próximo às 4 bocas.

Cenário atual e motivação

Mesmo funcionando ainda dentro do orçamento do ano de 2018 e com repasse mensal de aproximadamente R$ 21 mil, a gestora acredita que os resultados obtidos pela Secretaria de Empreededorismo e Turismo são inúmeros e as projeções são as mais positivas.

“Atendemos hoje com um orçamento de 2018, repasse mensal mínimo e uma equipe sobrecarregada, mas os resultados são inúmeros. As parcerias estão acontecendo e os desejos são os mais positivos para os próximos anos. O governador Gladson acredita no desdobramento desse trabalho e tem feito o melhor possível para que tudo aconteça dentro do que prevemos”, continuou.

Quando questionada sobre o seu desejo para os próximos anos, respondeu que almeja ver um estado menos burocrático, com belezas preservadas e vistas, pessoas investindo com segurança e apoio do estado.

“Como o turismo e o empreendedorismo estão diretamente relacionados, o meu desejo é ver um estado próspero, sem burocracia para quem deseja empreender e construir sua história na iniciativa privada, belezas naturais preservadas e vistas, além de várias pessoas de fora passeando pelas nossas ruas e conversando, admirando nossas belezas. Não medirei esforços para isso”, concluiu.

