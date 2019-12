Relatório aponta irregularidades e presídios do AC podem sofrer intervenção federal

O corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Acre, Júnior Aberto, encaminhou nesta terça-feira (17), ao governo do Estado do Acre, um ofício alertando sobre a possibilidade de uma possível intervenção federal nos presídios acreanos.

O documento foi enviado após um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontar algumas irregularidades. Dentre as inúmeras falhas apontadas, a Justiça listou violação à integridade física dos presos como: uso de balas de borracha, spray de pimenta, cassetetes e agressões físicas, sendo que está causou deformidades nos presos.

O desembargador, Júnior Alberto, destacou que caso sejam comprovadas as ‘irregularidades’, será necessária uma intervenção federal.

“A ocorrência de graves violações a direitos humanos, caso comprovadas, é motivo para que a competência seja deslocada para a Justiça Federal, com a possibilidade de decretação de intervenção federal no estabelecimento prisional, a exemplo de como se sucedeu no Estado do Pará”, diz trecho do documento.

