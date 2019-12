Resultado do concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estará disponível nesta sexta

Os candidatos podem acompanha a seleção no site da Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul informou na manha desta sexta-feira, 20, através da Secretaria de Comunicação, que o resultado oficial do concurso púbico realizado este mês, vai estar disponível até as 19 horas de hoje, horário local.

Os candidatos podem acompanha a seleção no site da Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), órgão responsável pela realização do certame.

Após mais de 10 anos sem realizar concurso público efetivo, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a seleção para os 511 servidores, que passarão a integrar o quadro de funcionalismo público municipal.

