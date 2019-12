Rio Acre baixa 10 cm na Capital, mas Bombeiros confirmam risco de transbordamento

Contudo, mesmo com a vazante, o manancial ainda está acima da cota de alerta que é de 13 metros e 50 cm

Após a medição realizada às 15 horas, a Agência Nacional de Águas (ANA), informou que o nível do Rio Acre baixou 10 centímetros com relação a medição realizada na manhã desta segunda-feira (23), onde o Rio estava com 13 metros e 78 cm, agora o manancial apresenta 13 metros e 68 cm.

Contudo, o rio ainda está acima da cota de alerta que é de 13 metros e 50 cm. O major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, informou que mesmo com a vazante, o risco de transbordamento é iminente. “Temos previsão de cerca de 30 mm de chuva até amanhã às 10 horas”, declarou.

Falcão destacou que caso haja transbordamento do rio, a equipe do governo já está com o plano de contingência pronto. “Já estamos preparados desde novembro. Até o momento ainda não há famílias desabrigadas”, ressaltou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários