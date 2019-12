Rio Jordão transborda e outros rios estão em estado de alerta; Purus pode ser o próximo

O município de Jordão, no interior do Acre, é oficialmente o primeiro do Acre a ser atingido pela cheia. De acordo com informações vindas do interior, as águas já atingem um bairro indígena do município, o Kaxinawá. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade. Felizmente, ainda não há desabrigados.

Informações sobre cheias e alertas já vêm sendo noticiadas diariamente pela reportagem do ContilNet. De acordo com previsões, sobretudo informadas pelo pesquisador em meteorologia Davi Friale, o rio Puros pode ser o próximo e está bem perto disto.

“O nível do rio Purus, em Santa Rosa do Purus, atingirá a cota de alerta, que é de 8,7m, e transbordará nesta sexta-feira, ou seja, seu nível vai passar de 9,0m, que é a cota de transbordamento”, informa Friale.

Friale ainda prevê que o rio Acre poderá inundar na semana do Natal. “O nível do rio Acre, em Rio Branco, às 2h da tarde desta quinta-feira, era 11,6m, mas começará a subir rápida e acentuadamente a partir desta noite. O nível de alerta, que é 13,5m, deverá ser atingido em menos de 48h, e o de transbordamento, que é 14,0m, em menos de quatro dias”. Informa Friale.

