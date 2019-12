Saiba como vai funcionar a Justiça do Trabalho no AC e RO no recesso forense

Atenção: a Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre funcionará em regime de plantão, 24 horas por dia, durante o recesso forense, no período de 20 de dezembro 2019 a 6 de janeiro de 2020.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, com o início do recesso também ficam suspensos até 20 de janeiro de 2020 os prazos processuais, intimações e a realização de audiências e sessões de julgamento, no 1º e 2º graus de jurisdição, salvo os casos reputados urgentes, a critério da autoridade judiciária competente.

Segundo a Portaria, os advogados poderão ter vista dos processos físicos em secretaria, tomar ciência de despacho, decisão, sentença e acórdão prolatados durante o período da suspensão, bem como retirar os autos em carga, e obter cópias que entenderem necessárias.

A escala você confere no site oficial da instituição.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários