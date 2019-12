Saiba quais as opções de festas para curtir a virada do ano em Rio Branco

A virada do ano de 2019 para 2020 poderá ser aproveitada em vários pontos da cidade de Rio Branco, com festas imperdíveis e ambientes agradáveis, para todos os gostos.

Queima de fogos, open bar e open food marcam as mais variadas possibilidades para os acreanos, que geralmente comemoram a data com amigos e familiares.

RÉVEILLON NA GAMELEIRA

Uma queima de fogos com duração de 20 minutos deve abrilhantar uma das noites mais esperadas do ano na Gameleira, em Rio Branco. A festa inicia às 20h de terça (31) e finaliza às 3h da quarta (1).

Foram convidadas para animar a festa a banda The Roxy, Cobras Dance, DJ Black JR, Resgate Tropical, Levada do Gueto e DJ Aldine.

Com entrada livre, o Reveillón da Gameleira é ideal para quem quer economizar e curtir um bom som.

RÉVEILLON NO VIA VERDE SHOPPING

O Reveillón Celebration será realizada no estacionamento do Via Verde Shopping e terá como atração principal a dupla sertaneja Guilherme e Benuto, cantores de hits que fazem sucesso em todo o Brasil.

De acordo com a organização, a empresa Capivara Eventos, o espaço reservado à festa será 100% coberto, com estrutura de mesas, camarotes Black Stage e ala vip, e com direito a 7 horas de open bar.

Os interessados podem comprar os ingressos pelo disk-entrega (68) 99245-1505.

RÉVEILLON NO HOTEL NOBILE SUÍTES GRAN LUMNI

A noite será animada pelo cantor Vinni Rodrigues. O evento conta com ceia especial Open Bar, contagem regressiva com brinde à meia noite, espaço para crianças com animadores e muito mais.

A festa inicia às 21h e vai até às 3h30, no hotel, localizado na Avenida Ceará.

Mais informações no (68) 99904-3100.

PVT NA ARENA DA FLORESTA

Em sua 8ª edição, o PVT promete arrastar uma multidão nesta virada em Rio Branco, na Arena da Floresta.

Com vários DJ’S, estacionamento agitado, praça de alimentação e bar, a diversão é garantida.

Os pontos de vendas são: Indie, Vintage Pub, Sniper no Via Verde Shopping e no site, pelo www.sympla.com.br.

RÉVEILLON NO VILLA RIO BRANCO

Também com Open Bar e Open Food, o Réveillon 2020 no Porto conta com o som do cantor Luy Matheus, além da banda do cantor Brunno Damasceno. A festa conta com menu Infantil e espaço kids com repouso.

Mais informações no (68) 99985-5037.

RÉVEILLON NO MAISON BORGES

Em uma das maiores casas de show de Rio Branco a animação fica por conta da dupla Márcio e Douglas, finalistas do The Voice Brasil.

A tradicional festa da virada já acontece há 10 anos.

Mais informações no (68) 98401-1151.

RÉVEILLON NO HOLIDAY INN EXPRESS

Um dos hotéis mais conhecidos da cidade também terá festa da virada. Com uma vista privilegiada para a queima de fogos, os participantes podem aproveitar um pacote especial, incluindo estadia nas dependências do luxuoso Holiday Inn Express.

Mais informações pelos números (68) 3302 2300 e (68) 98423 1269.

