Santa Rosa do Purus vista de cima

Santa Rosa do Purus é um município brasileiro do estado do Acre. Faz parte da Mesorregião do Vale do Acre e da Microrregião de Sena Madureira. Sua população em 2018, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 6.362 habitantes.

A foto de cima da cidade é do acreano Diego Gurgel.

