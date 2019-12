Senadinho comemora 19 anos com festa no Casarão

Criado em 2000, o famoso Forró do Senadinho, no Centro de Rio Branco, junto ao Palácio das Secretarias ou mesmo no Casarão, nasceu como um lugar onde as pessoas da terceira idade tivessem oportunidade de lazer e entretenimento. Nesta sexta-feira, 20, o projeto completou 19 anos de existência.

Um ponto de encontro com muita música, alegria, dança e até fofoca, flerte e namoro, o Senadinho coleciona centenas de histórias vividas por seus inúmeros frequentadores, se tornando um ponto que vai desde calorosos debates políticos a importantes campanhas de saúde e conscientização para os animados senhores e senhoras que lá estão.

A festa desta sexta-feira, 20, teve direito a bolo e sua aclamada banda começando o repertório cantando os parabéns. A secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice, esteve presente na festa, recebeu agradecimentos dos organizadores e foi agraciada com o Calendário 2020 do Senadinho.

