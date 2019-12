Shih tzu domina ranking de raças mais populares da última década; confira a lista

Os dados das raças mais populares da década que está chegando ao fim são apenas do sistema CBKC/FCI, um dos mais importantes do país

O ano de 2019 está quase acabando e junto com ele se encerra mais uma década . Desde 2009 para cá o mercado pet mudou e evoluiu muito – os cães passaram a ser tratados cada vez mais como membros da família e o setor faturou R$ 34,4 bilhões apenas no ano passado. Durante esse tempo algumas raças de cachorro fizeram mais sucesso do que outras.

De acordo com os dados do sistema CBKC/FCI , um dos mais importantes do país, a raça mais popular desta década foi o shih tzu . Confira o ranking das seis principais – vale lembrar que a lista foi baseada em métricas de registros de pedigrees das raças e os números não são totais quando se trata de Brasil porque existem outros sistemas.

Shih tzu (185.538)

Buldogue Francês (113.039)

Yorkshire terrier (71.702)

Spitz alemão anão/ pomerânia (49.190)

Maltês (19.455)

Pug (11.265)

A preferência por essas raças foram mudando de acordo com os anos. No início da década, por exemplo, yorkshire terrir e maltês estavam entre os mais procurados e depois acabaram perdendo espaço para o buldogue francês. Na galeria abaixo é possível ver o ranking a cada ano (os dados do ano de 2019 são uma parcial de janeira a novembro).

