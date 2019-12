Simaria posa sem sutiã para foto, posta na web e irmã pastora reage

Simaria, da dupla com Simone, surpreendeu na última quinta-feira (19), ao compartilhar uma foto na qual aparece esbanjando toda sua sensualidade, utilizando um casaco rosa, sem nada por baixo. Na imagem tirada em formato de selfie, em frente ao espelho em um camarim, a cantora aparece com o colo à mostra, enquanto cobre o resto do corpo e deseja uma “boa noite” aos seus seguidores.

Nos comentários, fãs e famosos reagiram ao clique ousado da sertaneja. Dentre eles, a sua irmã Simone que aconselhou a companheira na vida e nos palcos. “Tome juízo”, disparou.

“Woow…”, expressou Pabllo Vittar. “A Kim que lute”, brincou um internauta em referência à semelhança entre a coleguinha e a socialite norte-americana Kim Kardashian. “Tá pra nascer mulher mais linda”, elegeu outro.

