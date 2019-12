Simone exibe resultado de troca de silicone: “Pagando peitinho”

Recentemente, Simone falou sobre ter mudado a dieta para engravidar. Ela é casada com Kaká Diniz, com quem tem Henry, 8

Simone, da dupla com Simaria, usou o Instagram nesta segunda-feira (30) para mostrar aos fãs o resultado de sua troca de próteses de silicone. No vídeo, a cantora de 35 anos de idade falou sobre as mudanças no corpo.

“Vou fazer uma drenagem agora, porque pensa em uma artista cansada. Menina! Vamos ver se eu durmo”, explicou filmando parte do colo: “Olha! Menina! Olha os peitinhos dela. “Olha, a bichinha está com 15 aninhos, não é não? Olha aí eu pagando peitinho! (risos)”.

Recentemente, Simone falou sobre ter mudado a dieta para engravidar. Ela é casada com Kaká Diniz, com quem tem Henry, 8. “Estava com 70 kg. E isso para uma menininha de 1,52 m é muita coisa. Estava ficando obesa. As fotos enganam, porque sempre tive o rosto e os braços fininhos. Dava para enganar muito bem. Era fofinha, mas você não enxergava de cara o excesso de peso”, disse.

