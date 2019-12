Sobrinho de 16 anos mata o tio a facadas durante festa de Natal

O fato trágico aconteceu na tarde da quarta-feira (25), dia de Natal, na rua José Sandoval Viana, Bairro Bela Vista, em Machadinho do Oeste.

De acordo com informações, a família estava comemorando as festividades natalinas e o adolescente de 16 anos, suspeito de cometer o crime relatou que seu tio Welington Machado da Silva estava embriagado e ofendia seu avô desde o início da tarde, o que o deixou bastante irritado.

Os dois teriam iniciado uma discussão posteriormente, e após seu tio se apoderar de um facão para ataca-lo, eles acabaram entrando em luta corporal e o adolescente que estava com uma faca acabou desferido golpes no tio, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O menor permaneceu no local e foi apresentado pela PM na UNISP de Machadinho.

O local foi isolado para pericia técnica da Policia Civil, e posteriormente o corpo liberado para a funerária de plantão.

