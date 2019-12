Socorro Neri entrega premiação das campanhas IPTU Em Dia e Nota Fiscal Premiada

Dois carros, três motocicletas e R$ 10 mil. Estes foram os prêmios entregues pela prefeita Socorro Neri nesta sexta-feira, 27, aos sorteados pelo programa Nota Fiscal Premiada e da campanha IPTU Em Dia Dá Prêmios. O sorteio foi realizado no dia 18 deste mês pela loteria federal, de acordo com o regulamento das duas campanhas.

A entrega dos prêmios foi realizada na Praça da Revolução com a presença dos ganhadores ou seus representantes. A prefeita lembrou que sua gestão tem buscado fazer o máximo possível com os recursos provenientes dos impostos municipais, mas que no caso do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a inadimplência ainda é de aproximadamente 55%.

“Nós estamos terminando o ano de 2019, considerando o contexto em que o país atravessa, de grande dificuldade econômica e política, de forma muito positiva. Não estamos deixando nenhuma despesa realizada esse ano para ser paga com o orçamento de 2020. Portanto, vamos entrar no próximo ano em condições de fazer mais pela cidade do que fizemos esse ano. As ações da Prefeitura que vão desde a manutenção de cemitérios, parques, mercados, investimentos na Educação, Saúde, Assistência Social até os serviços de infraestrutura como pavimentação, construção de calçadas e sistemas de drenagem só podem ser cumpridos se nós tivermos receita. Por isso é importante a contribuição de todos nós cidadãos”, disse Socorro Neri.

Morador do bairro Seis de Agosto, o militar aposentado Francisco Oliveira Silva, ganhou o carro zero quilômetro da campanha IPTU Em Dia, que também sorteou três motos de 125 cilindradas zero quilômetro. “Nós sabemos que nossa cidade tem uma área muito extensa, cresceu por muitos anos de forma desorganizada e praticamente sem nenhum planejamento. Mas ao mesmo tempo em que a Prefeitura tem suas obrigações enquanto poder público, nós também precisamos entender das nossas obrigações como contribuintes e moradores. Se nós queremos Saúde, Educação, bem feitorias e tantas outras questões precisamos dar nossa contribuição que é pagar nossos impostos, não tem outra forma, senão não tem como funcionar”, disse.

Já a servidora pública Stella Dias ganhou R$ 10 mil ao pedir o CPF na nota fiscal no valor de R$ 18 gastos na entrada do cinema. Com o casamento marcado para fevereiro do próximo ano, o dinheiro será utilizado para ajudar a mobiliar a casa nova. “Depois que me cadastrei no programa Nota Fiscal Premiada passei a pedir sempre a nota de qualquer serviço. Eu recomendo que quem não tenha participado esse ano se cadastre e participe em 2020. Eu ganhei duas vezes, primeiro porque fiz minha contribuição para melhorar o orçamento da cidade, em serviços que serão revertidos para todos. E depois porque ganhei esse prêmio de dez mil reais. Então fica meu incentivo”.

Os ganhadores

IPTU Em Dia Dá Prêmios

01 – veículo tipo passeio, 0km – Francisco Oliveira Silva

01 – moto 125, 0km – Marcos Paulo Maciente

01 – moto 125, 0km – Heber Vinícius Carneiro dos Reis

01 – moto 125, 0km – José Ailton Viana de Oliveira

Nota Premiada Dá Prêmios

01 – veículo tipo passeio, 0km – Ana Maria Leite

R$ 10 mil – Stella Wane Braga Dias

Nota Fiscal Premiada

A ação que regulamenta o sorteio de prêmios para pessoas que solicitarem a nota fiscal dos prestadores de serviços estabelecidos na capital acreana foi criado em 2017 por meio de um anteprojeto apresentado vereador Artêmio Costa. Todos os meses, por meio da loteria federal, oito contribuintes inscritos do programa são sorteados e recebem R$ 1 mil cada. Em dezembro a premiação especial sorteou um veículo zero quilômetro e R$ 10 mil.

Para que pudesse concorrer, bastava que os contribuintes acessassem o site do programa e fizessem o cadastro pelo endereço eletrônico https://e-nfs.com.br/notariobranco/portal. Todas as vezes que o prestador de serviços emite uma nota fiscal identificada com o CPF do tomador do serviço é gerado um cupom eletrônico em favor do contribuinte cadastrado. Cada cupom concorreu a todos os sorteios do ano. Os ganhadores só não recebem os prêmios se estiverem em débito com a Fazenda Municipal.

IPTU Em Dia Dá Prêmio

Lançada em abril, este ano, além do desconto de 20% para quem fizesse o pagamento em cota única, a campanha também sorteou prêmios para os contribuintes em dia com o município, foram três motocicletas e um carro zero quilômetro. O imposto também pôde ser pago em até cinco vezes.

