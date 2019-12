Socorro Neri entrega veículos para entidades que prestam serviços assistenciais em Rio Branco

A prefeita Socorro Neri entregou na manhã desta quarta-feira, 18, cinco veículos para cinco entidades que prestam serviços de assistência social em Rio Branco. Os carros foram adquiridos com são recursos da Prefeitura de Rio Branco e de emenda parlamentar do ex-deputado federal Raimundo Angelim, um investimento de pouco mais de R$ 700 mil reais.

De acordo com a prefeita, os veículos serão cedidos à entidades que desempenham ações de proteção social básica, com o objetivo de promover a acessibilidade aos serviços oferecidos de forma integral para população. “Esses veículos serão utilizados para melhorar as atividades dessas entidades que mantém uma ação de cooperação com a Prefeitura de Rio Branco”, disse.

O ex-deputado federal Raimundo Angelim destacou que com a alta desigualdade social e econômica que existe no Brasil, e em Rio Branco não é diferente, o trabalho dos governos sozinhos, principalmente das Prefeituras, precisa contar com a ajuda dessas instituições. “São também nesses espaços, nessas instituições onde as pessoas encontram o apoio psicossocial que necessitam para fortalecer vínculos e ter acesso as políticas públicas”.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) vem, ao longo dos anos, implantando ações e serviços com a estruturação da rede de proteção social que atuam nas mais diferentes faixas etárias e de diversas expressões, situações de risco e violação dos direitos. Parcerias também tem sido estabelecidas com diversas entidades sem fins lucrativos, é o caso da Fundação Afif Arão, uma das instituições beneficiadas no evento de hoje e que disponibiliza cursos profissionalizantes, educação em tempo integral e projetos esportivos para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

“É sem dúvida um momento de muita alegria. Nós temos um trabalho com idosos e uma de nossas lutas é conseguir locomover essas pessoas. Esses veículos vão ajudar muito e só temos a agradecer a prefeita Socorro Neri e ao ex-deputado Angelim por terem direcionado recursos para a compra desses carros”, disse Charles Ferreira, presidente da Fundação Afif.

A secretária Executiva dos Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas, Márcia Regina da Costa, agradeceu a iniciativa e lembrou que são sete instituições ligadas diretamente ao órgão que faz parte da estrutura da SASDH. “Com esses veículos nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e realizar as visitas domiciliares que temos que fazer sempre que somos solicitados”.

A vereadora Elzinha Mendonça disse que entidades sociais tem um papel fundamental. “Hoje é um dia para comemorar e parabenizar as pessoas e essas instituições que realizam um trabalho muitas vezes invisível, mas essencial para milhares de pessoas.

