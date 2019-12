Tiago Volpi comemora permanência no São Paulo: “Meu melhor presente de Natal”

Tiago Volpi, goleiro que foi comprado em definitivo pelo São Paulo até 2023, comemorou a permanência no clube nesta quarta-feira, dia 25. O jogador de 29 destacou a vontade que tinha de ficar no clube.

– Estou muito contente. Criei uma identificação grande com todas as pessoas no clube, dos funcionários aos torcedores, e eu tinha a vontade de permanecer. A minha felicidade é completa neste Natal. Sem dúvida, um momento especial. A permanência no São Paulo foi o meu melhor presente no Natal – disse Volpi.

O goleiro chegou ao São Paulo no começo desta temporada, depois de anos no futebol mexicano. Durante 2019, Volpi foi ganhando confiança e passou a ser um dos principais jogadores do time. Ele foi, inclusive, o segundo jogador com melhor média pelas notas do GloboEsporte.com.

– Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo por mais quatro temporadas. O torcedor esteve conosco nos momentos difíceis, e agora vamos em busca dos nossos objetivos em 2020 – completou.

Em entrevista ao site oficial do São Paulo, Tiago Volpi ainda mencionou sua família ao falar sobre a renovação.

– A minha família também está muito contente e estava ansiosa com este desfecho. Agora tenho um filho paulistano, o Arthur, que nasceu este ano, e celebrei um Natal perfeito. Levarei esta motivação para a próxima temporada, conto com o nosso torcedor no Morumbi em noite de Libertadores – concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários