Times dos solteiros x casados arrecadam mais de 30 kg de alimento em jogo beneficente

O jogo acontece anualmente, sempre no último fim de semana do ano

Foi realizado na tarde de domingo (29), um jogo beneficente dos moradores do Bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O jogo acontece anualmente, sempre no último fim de semana do ano. Foram arrecadados mais de 30 kg de alimentos.

Esse ano o evento contou com a presença de Andreina Soares e Thalia Wilka, contratadas como animadoras de torcida. A partida iniciou às 16 horas com o jogo dos times dos solteiros contra casados. No torneio participaram mais de 30 pessoas divididos em dois times O jogo teve duração de uma hora com vitória dos solteiros por 13 à 11.

De acordo com o organizador do torneio Gildo Buriti a intenção da partida é mais solidária do que esportiva. “Vamos doar uma família necessitada da redondeza”, explicou.

Uma família da comunidade recebeu boa parte dos alimentos arrecadados e ficaram gratos pela iniciativa. “Que Deus abençoe vocês”, disse a matriarca da família.

