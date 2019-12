Um é preso e dois menores apreendidos por roubo e posse ilegal de arma

O foco principal dos criminosos eram as armas que os colonos tinham nas residências

Auricélio Dias de Araújo, 25 anos, foi preso e dois menores, sendo um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira (23), pelos crimes de roubo e por ilegal de arma de fogo, na zona rural do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

O trio entrava nas propriedades rurais, rendiam os moradores e conseguiam roubar dinheiro, joias, motosserra, veículos, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Se a vítima quisesse reaver algum dos objetos, tinha que pagar para ter o produto de volta.

O foco principal dos criminosos eram as armas que os colonos tinham nas residências, pois com esse armamento eles conseguiam fazer outros roubos.

Em um dos casos, Auricelio chegou ir até a casa de uma das vítimas e fez a oferta que, para entregar os produtos roubados, o colono teria que pagar cerca de 10 mil reais para ter os bens de volta. Mas como a polícia foi mais rápida, prendeu o bandido em seguida.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a todos envolvidos, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para as medidas cabíveis.

