Uma mulher e um homem são esfaqueados em bairros de Rio Branco

O último dia do ano de 2019 foi marcado por dois crimes contra a vida com uso de faca. Um aconteceu durante a madrugada, no Bairro Cidade Nova, e outro na manhã desta terça (31), no bairro Dom Giocondo.

Na madrugada desta terça-feira (31), uma briga de casal na Rua Palmeiral, no Cidade Nova, deixou Alcilene Alves de Souza, 47 anos, ferida, após ela ser atingida por uma facada nas costas.

O golpe foi desferido pelo próprio companheiro da mulher, segundo informações da vítima. Após a ação, o acusado fugiu.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Alcilene para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão ainda estiveram no local e fizeram buscas na região, mas o homem não foi preso até o momento.

O segundo caso aconteceu pela manhã. Wendell Rodrigues Barros foi ferido com um golpe de faca no peito, na Rua Rui Barbosa, na região conhecida como Papoco, no Bairro Dom Giocondo, próximo ao Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um grupo de pessoas estava bebendo e usando entorpecentes, quando um homem identificado como Francisco de Souza Bregense, 35 anos, “surtou” e, de posse de uma faca, desferiu um golpe no peito de Wendell, que ainda conseguiu correr e se esconder para não ser morto.

O Samu foi acionado e encaminhou Wendell para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local e conseguiram prender Francisco, que havia sido detido por moradores até a chegada dos PMs. Ele foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram informações e investigarão os dois casos.

