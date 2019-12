Vaqueiro morre após colidir com carro parado no interior do Acre

Policiais Militares estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia

O vaqueiro Whellysson Souza, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito, na madrugada deste sábado (21), na avenida principal de Plácido de Castro, no interior do Acre. Segundo informações de populares, o vaqueiro estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar na estrada do município, por volta das 3 horas da manhã, quando resolveu ir para casa, mas ao tentar desviar de outra motocicleta, acabou colidindo em um carro parado.

O motociclista caiu do veículo e reclamou de muitas dores pelo corpo. A suspeita era de que ele teve fraturas no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital da cidade, em estado de saúde estável.

Ainda segundo testemunhas, ao chegar na unidade de saúde, o homem desceu da maca e foi ao banheiro, mas começou a se sentir mal e minutos depois morreu. A equipe médica nós relatou que o homem deu entrada, somente com dores do tórax, mas na verdade todos os seus órgãos já estavam comprometido devido o impacto da batida.

Policiais Militares estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Em seguida, a motocicleta foi recolhida por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito – Detran.

