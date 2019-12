Vaticano registrou em 2019 mil queixas de abusos sexuais no mundo

O departamento do Vaticano responsável por receber as queixas de abuso sexual do clero registrou este ano um recorde de 1.000 casos relatados em todo o mundo

O departamento do Vaticano, responsável por receber as queixas de abuso sexual do clero, registrou este ano um recorde de 1.000 casos relatados em todo o mundo, noticiou hoje a AP. Quase duas décadas depois do Vaticano ter assumido a responsabilidade de verificar todos os casos de abuso, a Congregação para a Doutrina da Fé está hoje sobrecarregada, com uma equipe que não cresceu no mesmo ritmo que o número de casos relatados.

“Eu sei que a clonagem é contra o ensino católico, mas se eu pudesse clonar os meus oficiais e fazê-los trabalhar três turnos por dia ou trabalhar sete dias por semana”, eles poderiam fazer o progresso necessário, disse John Kennedy, chefe da disciplina da congregação, responsável pelos casos em declarações à agência noticiosa Associated Press (AP).

“Estamos perante um tsunami de casos no momento, principalmente de países de onde nunca ouvimos falar”, disse Kennedy, referindo-se a alegações de abuso que ocorreram na maior parte dos anos ou décadas atrás.

Argentina, México, Chile, Itália e Polônia são alguns dos países com casos relatados juntando-se assim aos EUA, aquele que mais queixas tem registradas na congregação.

O Papa Francisco permitiu uma maior transparência com a sua decisão esta semana de abolir o chamado “segredo pontifício” para aumentar a cooperação com a aplicação da lei civil.

Apesar das promessas de “tolerância zero” e responsabilidade, da adoção de novas leis e da criação de comissões de especialistas, o Vaticano ainda se encontra em luta para enfrentar o problema dos padres predadores – um flagelo que surgiu pela primeira vez publicamente na Irlanda e na Austrália nos anos 90, nos EUA em 2002, noutros países da Europa em 2010 e na América Latina no ano passado.

“Suponho que se eu não fosse padre e se tivesse um filho abusado, provavelmente deixaria de ir à missa”, disse Kennedy, que viu como a igreja na sua terra natal, na Irlanda, perdeu credibilidade devido ao escândalo de abuso.

Segundo John Kennedy, o Vaticano está comprometido em combater os abusos e só precisa de mais tempo para processar os casos.

“Não se trata de reconquistar as pessoas, porque a fé é algo muito pessoal”, disse acrescentando que pelo menos é dada às pessoas a oportunidade de dizer: ‘Bem, talvez dê à igreja uma segunda chance de ouvir a mensagem'”.

Este departamento é o centro do processamento de casos de abuso, bem como um tribunal de apelação para padres acusados.

Hoje, a justiça deste departamento tende a ordenar a proibição destes padres de celebrar da missa em público.

A pior punição proferida pela lei canônica da igreja, mesmo para violadores em série, é a de retirada do estado clerical.

Embora os padres às vezes considerem o reequilíbrio equivalente a uma sentença de morte, essas sanções aparentemente menores por crimes hediondos há muito ultrajam as vítimas, cujas vidas são eternamente marcadas por seus abusos.

Mas o recurso à justiça da igreja às vezes é o que todas as vítimas têm, dado que os estatutos de limitações para perseguir acusações criminais ou litígios civis muitas vezes já passaram pelo tempo em que um sobrevivente chega.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários