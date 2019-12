Bandido rouba veículo de luxo no Rosa Linda, colide contra ônibus na capital e morre

Mais um crime contra o patrimônio é registrado em Rio Branco. Um veículo modelo Veloster foi roubado nas primeiras horas deste domingo, na Avenida Antônio da Rocha Viana em Rio Branco. Segundo informações repassada pela polícia à reportagem, dois homens até no momento não identificado, de posse de uma arma de fogo entraram em uma casa, renderam a família e roubaram o carro. Após a ação, os bandidos fugiram em direção ao centro de Rio Branco.

Uma guarnição foi acionada via Ciosp, e conseguiu fazer o acompanhamento e realizar a interceptação próximo ao posto de combustível Parati, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Bosque. Os condutores do veículo roubado perderam a direção e bateram na lateral do Ônibus que fazia o transporte coletivo na Cidade de Rio Branco.

Após o acidente, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que tirou os homens das ferragens e chamaram também a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou a morte de um, conseguiu fazer os primeiros socorros e conduziu os homens ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Os militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O Policiamento de trânsito também esteve no local, para confeccionar um boletim de ocorrência de trânsito. O veículo roubado foi conduzido para o pátio do Detran por um guincho.

