Vereador pede intervenção federal no AC para combater ondas de roubos e assaltos 

O vereador Emerson Jarude usou sua página no Facebook nesta quinta-feira (19), para defender uma intervenção federal no Acre devido a onda crescente de roubos e assaltos.

“O Acre precisa de auxílio federal e de um governador que encare isso de frente”, declarou.

Segundo o parlamentar, ele vem recebendo inúmeras mensagens de populares vítimas de roubos e assaltos. “Compartilho com vocês uma das mensagens que acabo de receber. Graças a Deus não fizeram nada com as pessoas. De ontem para hoje foram três mensagens semelhantes a esta”, ressaltou.

Jarude diz que se alguma pessoa não foi assaltado em Rio Branco, é apenas uma questão de tempo. A sensação que tenho é de que se você ainda não foi assaltado, é apenas uma questão de tempo para ser. Não tem mais hora e nem lugar. A criminalidade tomou de conta. Dizer que está tudo sob controle é maquiar o problema”, concluiu sua postagem.

