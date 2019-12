Viagens, amor e dinheiro: veja o que os signos reservam para esta segunda-feira

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sentimentos generosos, clima romântico no amor e mais tempo para curtir as delícias da intimidade temperarão a semana com emoções fortes. Termine as obrigações, parta para as merecidas férias e garanta uma fase de total liberdade e leveza. Bom para adotar um estilo de vida diferente e romper padrões repetitivos. Aventuras e surpresas gostosas pela frente.