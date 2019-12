Vidente faz terrível previsão para Jair Bolsonaro em 2020

Márcia Fernandes ficou conhecida em todo o país por fazer previsões sobre famosos. Com a proximidade da virada do ano, a sensitiva fez uma previsão para o governo do Brasil. Márcia Fernandes prevê o declínio do governo Bolsonaro em 2020, tendo este muitos protestos e escândalos.

“Poderemos esperar por um ano em que muitos esquemas e maracutaias venham à tona”, disse a vidente Márcia Fernandes, sobre como será o ano do líder da direita brasileira. A também astróloga diz que isso vai atrair a insatisfação popular e o presidente Jair Bolsonaro começa a perder apoio do povo.

A pior parte do ano para Bolsonaro começará no meio do ano que vem. Além disso, segundo Márcia Fernandes, o judiciário também passará a ser questionado. A vidente prevê uma instabilidade política para 2020.

“Em 2020 e 2021, Sol e Marte progredidos em quadratura com Urano trarão turbulência, choques, divergências, reviravoltas, rupturas e dissidências irreconciliáveis. Também poderão ter incêndios e problemas com redes elétricas”, diz a vidente Márcia Fernandes, que prevê ainda que deve aumentar o número de refugiados no Brasil durante todo o próximo ano.

A natureza também estará tensa em 2020. Com isso, desastres naturais podem atingir o país, diz a vidente Márcia Fernandes, em suas previsões.

