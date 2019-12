Vídeos: moradores da zona rural de Sena se desesperam com risco de isolamento

As primeiras chuvas do inverno amazônico mal começaram a cair e uma comunidade de Sene Madureira, a do Polo Elias Moreira, passou a voltar a viver de perto o desespero do isolamento, por absoluta falta de tráfego. Vídeos feitos pela comunidade local e enviados à redação do ContilNet, revelam que a trafegabilidade pelo local, principalmente no ramal Ulysses Modesto, que dá acesso ao Polo, é difícil até mesmo para quem anda a pé.

Enquanto isso, o prefeito do município, Mazinho Serafim (MDB), a quem caberia cuidar dos ramais e que já dispõe de recursos disponibilizados pelo Governo do Estado para este fim, só pensa em fazer política em busca da própria reeleição.

É grande o número de famílias residentes no Polo, que vivem principalmente da agricultura familiar e são responsáveis por boa parte das frutas e produtos hortifrutigranjeiros ofertados no mercado municipal de Sena Madureira. Com as dificuldades nos ramis, os produtores não podem retirar o que produzem e o reflexo disso já pode ser sentido até na principal Feira Livre da cidade, onde começam a faltar produtos.

A última grande intervenção no local foi feita ainda na administração do prefeito Mano Rufino, antecessor de Mazinho Serafim, o atual prefeito que toca o município como fosse sua propriedade particular e só prioriza ações políticas e administrativas de seus interesses, acusam os moradores nos vídeos enviados ao ContilNet. “Falta de dinheiro não é”, disse um dos críticos da atual administração de Sena Madureira, o vereador Jacamim, ao se referir ao anúncio de que o Governo do Estado já disponibilizou recursos, próximos a R$ 1 milhão, para investimentos nos ramais do município.

A primeira parcela dos recursos aos quais o vereador se referiu foi repassada à Prefeitura em julho deste ano, através de um convênio no qual o governador Gladson Cameli, via Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deacre) de recursos da ordem de R$ 878.500 para que a Prefeitura comprasse o diesel a ser utilizado nas máquinas que trabalhariam nos ramais. Seis meses depois a situação, principalmente na região do Polo, é a que é revelada pelos vídeos produzidos pelos moradores.

Quando esteve em Sena Madureira, por ocasião da assinatura do convênio, o governador Gladson Cameli disse que o dinheiro era proveniente de recursos próprios do Estado. “Estamos firmando convênios com as Prefeituras porque sabemos que os colonos precisam dos ramais oferecendo tráfego. Esse recurso destinado à Sena Madureira vai possibilitar a compra de 150 mil litros de diesel. Com isso, o produtor rural não vai precisar tirar do próprio bolso para ter o benefício em sua localidade”, comentou o governador, sem saber que o prefeito Mazinho Serafim simplesmente não cumpriu sua parte no acordo e no próprio convênio. Sena Madureira tem pelo menos 1.600 quilômetros de ramais em situação precária.

Procurado pela reportagem para comentar as denúncias, o prefeito Mazinho Serafim não foi encontrado. Seus assessores não souberam informar se ele está ou não no município.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários