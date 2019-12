Zac Efron é internado após emergência de “vida ou morte” em Papua-Nova Guiné

Astro de 'High School Musical' e 'Baywatch' precisou ser levado para Austrália com suspeita de infecção tifóide

O astro de High School Musical e Baywatch precisou ficar internado vários dias no St. Andrews War Memorial, até poder receber alta média, no Natal, e voltar para os Estados Unidos. A ironia é que o reality de Zac se chama Killing Zac Efron, ou Matando Zac Efron, em tradução livre, e a premissa é que ele tem que sobreviver a situações perigosas sem muitos recursos – e foi a falta de recursos que deixou o ator entre a vida e a morte, segundo a publicação.

“Estou animado para explorar novos lugares e descobrir quais aventuras me aguardam”, disse Zac antes de iniciar as filmagens, que só serão retomadas agora após o ano novo. Killing Zac Efron estreia dia 6 de abril nos Estados Unidos via o serviço de streaming Quibi.

