Horóscopo 2020: confira a previsão deste domingo para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Domingo gostoso para ler, ficar por dentro dos acontecimentos e pensar no futuro. Talvez você não queira se envolver com assuntos dos amigos e prefira resolver as próprias dúvidas do que as dos outros. A passagem de Saturno por Plutão provocará mudanças e trará respostas existenciais. Evite circular por lugares que você não conhece ou deslocamentos complicados.

Câncer (21/06 – 22/07) Saturno e Plutão poderão abalar a relação íntima ou transformar os padrões estabelecidos. Mudanças na maneira de se relacionar, valores e acertos financeiros serão os assuntos principais deste domingo. Não será bom fazer compras, nem decidir investimentos. Um banho de realidade mudará atitudes positivamente. Cuide do corpo, da saúde e do seu equilíbrio.

Leão (23/07 – 22/08) Lua em seu signo inspirará cuidados pessoais e de saúde. Aproveite para organizar a agenda da semana e incluir atividades que promovam maior bem-estar. Talvez você resolva parar de fumar, começar uma dieta ou um programa de exercícios. Viagem com filhos também será ótima opção para se revigorar. Hora de criar novos projetos e reinventar a vida.