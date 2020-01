A culpa é dos spoilers: vem conferir séries para maratonar neste domingão

Chega mais que chegou (depois de 84 anos) mais uma edição de “A culpa é dos spoilers”! A febre Parasita dominando Rio Branco e o mundo, HBO investindo pesado na Nicole Kidman, série babadeira pra maratonar e muito mais! Confira:

PARASITANDO

https://www.youtube.com/watch?v=m4jfE-TxC24&t=23s

Manas & Manos, se vocês ainda não viram PARASITA, PELO AMOR DE DEUS, PAREM TUDO E DEEM UM JEITO DE VER! Os prêmios dessa obra não são à toa: são tantos temas em quase duas horas de filme que é preciso até rever pra captar vários detalhes. E o #PontoDeVirada do filme, SEM COMENTÁRIOS! Quando você pensa que está indo para um rumo, a direção muda abruptamente e a tensão se instala no seu coraçãozinho. Vá sem pesquisar nada sobre ele, apenas veja o trailer (que não entrega NADA importante da história) e se divirta! Em cartaz no Cine Teatro Recreio, nos valores de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia entrada) nas seguintes sessões:

26/01: 17h e 19h30;

28/01: 19h;

29/01: 19h

PARASITANDO – PARTE II

Como se não bastasse o sucesso nos cinemas, a história do filme SERÁ REGRAVADA PELA HBO EM UMA MINISSÉRIE! Isso mesmo: após contato com o diretor do longa, Bong Joon Ho, a parceria entre a emissora e o criador do filme foi anunciada. E a melhor parte: de acordo com ele, NÃO SERÁ UM REMAKE, e sim uma “expansão” da história mostrada no filme, com mais detalhes e fatos que não couberam na edição final do longa. O problema agora é só aguardar, pois ainda não há previsão de estreia.

REESE DOMINANDO O MUNDO

Como se não bastasse estar nas séries de sucesso “The Morning Show” (Apple TV+) e “Big Little Lies” (HBO), Reese Witherspoon continua investindo nos projetos para televisão com a minissérie “PEQUENOS INCÊNDIOS POR TODA PARTE”, adaptação do livro escrito por Celeste Ng. Na trama, serão contados todos os fatos envolvendo um incêndio e as diversas situações que aconteceram após a controversa adoção de uma criança com descendência chinesa em um subúrbio de Ohio, nos Estados Unidos.

A produção é da plataforma HULU, e estreia no dia 28 de março.

HBO + NICOLE KIDMAN: PARCERIA DE SUCESSO

Após o sucesso de “Big Little Lies” (HBO), em parceria com diversas atrizes de sucesso, a ganhadora do Oscar Nicole Kidman estreia mais uma produção da emissora: “The Undoing”, suspense psicológico baseado no livro “You Should Have Known” (sem publicação no Brasil). Na trama, Nicole interpreta Grace Fraser, que vê sua vida mudar drasticamente após uma morte violenta e uma cadeia de eventos ser revelada, deixando-a em uma situação de catástrofe pública que a coloca numa espiral de tensão.

A série estreia em maio deste ano na HBO.

PARA MARATONAR

As confusões afetivas – e bem apimentadas – retornam na segunda temporada da série SEX EDUCATION! Em meio às descobertas da adolescência, Otis e seus amigos continuam enfrentando momentos de difíceis decisões, e os temas abordados nos novos episódios não deixam a desejar: repercussão de assédio sexual, conflitos familiares, ensino da educação sexual nas escolas… O papo sobre a série vai longe, e o FINAL DA TEMPORADA só me deixou pensando: COMO QUE AQUELE ORDINÁRIO TINHA A SENHA DO CELULAR?!

Disponível na Netflix.

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

