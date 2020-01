A Força Nacional é uma falácia criada pela União, diz secretário de Segurança do Acre

Durante uma coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco, organizada pelo Governo do Estado para falar sobre os trabalhos realizados pela Segurança Pública e a Secretaria de Educação, o secretário Paulo Cézar Rocha, responsável pela primeira pasta, disse, ao ser questionado sobre uma possível atuação da Força Nacional (FN) no estado, que o órgão é uma ‘falácia criada pela União’.

“Que me desculpem os agentes da Força Nacional, mas ela é uma falácia criada pela União”, disse após a pergunta feita por um dos jornalistas presentes.

Paulo Cézar comentou que há pelos menos oito meses alguns dos agentes da FN estão nos municípios de Assis Brasil e Plácido de Castro, atuando no combate ao crime organizado.

“Vocês sabiam dessa informação? ”, perguntou aos membros da imprensa, logo após afirmar que os jornais precisam divulgar as boas ações do governo no combate à criminalidade.

O secretário, para ilustrar sua fala, trouxe o caso de um carro roubado em Rio Branco, no bairro Canaã, que foi encontrado na Bolívia, mas que passou pelos agentes da Força Nacional na fronteira e não foi visto.

“A Polícia Militar e a Polícia Boliviana é que conseguiram recuperar. Eles estão lá, mas ninguém vê. Não fazem nada”, continuou. “Somos veemente contra uma intervenção federal da Força Nacional no estado, e somos a favor de uma Força Nacional no controle das fronteiras”, finalizou.

