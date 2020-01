Acre ainda não recebeu recursos federais para 2020, diz Portal da Transparência

Os municípios também não foram beneficiados com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

De acordo com dados do Portal da Transparência da União, o Acre e mais 11 estados do Brasil ainda não receberam recursos externos para o ano de 2020.

Os municípios também não foram beneficiados com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Na região Norte, o estado do Amazonas já recebeu R$ 77.398.494,45; Tocantins o valor de R$ R$ 41.806.499,20; e Roraima R$ 40.647.622,31. O Amapá foi o que menos recebeu, com R$ 18.275.977,76.

São Paulo foi o estado que mais recebeu, com R$ 148.380.550,94.

