Acre deve receber R$ 1,23 mi para Fundos da Criança, do Adolescente e do Idoso

Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco da Amazônia destinará 1% do Imposto de Renda devido no exercício fiscal para o atendimento de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social no Acre.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da instituição, neste ano, será doado R$ 1,8 milhão para os Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos dos Idosos dos estados do Acre, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. Com esse valor, já somam R$5,6 milhões doados desde 2017, beneficiando milhares de crianças, adolescentes e idosos que vivem na Amazônia Legal.

“Em 2017, foram R$ 2 milhões para os Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos dos Idosos do Acre, Amazonas e Pará e para o Hospital de Câncer de Barretos, que possui unidade hospitalar na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Ano passado, a doação foi de R$ 1,8 milhão para os dois Fundos, beneficiando projetos nos estados do Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Pará e o Hospital do Amor”, diz um trecho da publicação.

O banco não deu maiores informações sobre a destinação do montante no Acre.

