Acre é único estado do Brasil em que vírus da Zika não circula, diz Ministério da Saúde

Em um relatório epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde nesta última semana, o Acre aparece como o único estado em que não há circulação do vírus da zika.

Além dessa informação, os dados também apontaram que o estado não está entre os 11 que poderão ter surto de dengue em 2020. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro estão na lista.

Pouco mais de 2.200 casos foram registrados em 2019 apenas na capital acreana, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue no ano passado, com 782 mortes.

Embora a expectativa para o Acre seja boa, o estado já figurou nas estatísticas como o segundo com a maior taxa de dengue por número de habitantes, é que também aponta a pasta nacional.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários