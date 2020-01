Acre gastou mais de R$ 200 milhões em um ano com o Bolsa Família

Rio Branco ficou com o maior valor do repasse; Cruzeiro do Sul ficou em segundo lugar

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, quase 90 mil famílias do Acre são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. No ano de 2019, de janeiro a dezembro, o investimento no incentivo superou os R$ 264 milhões de reais.

O detalhamento está disponível no Portal da Transparência do Governo Federal.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda instituído no Governo Lula pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertido em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei Federal n. 10.836, que unificou e ampliou o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio-gás e o Fome Zero. Em todo o país, são treze milhões e meio de famílias beneficiadas.

Rio Branco ficou com o maior valor do repasse, que é de R$ 5.123.393; Cruzeiro do Sul ficou em segundo lugar, com R$ 3.357.667; e Sena Madureira, em terceiro, com R$ 1.977.950.

Em 2018, um levantamento feito pelo site Gazeta do Povo deu conta de que o Acre é o segundo estado do país que mais depende do Bolsa Família, perdendo apenas para o Amazonas.

