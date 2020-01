Acreana é presa com 10 quilos de cocaína no aeroporto de Pernambuco

Mulher de 28 anos é a segunda flagrada com droga saindo do Acre para Recife em cerca de uma semana

A Polícia Federal prendeu na última quarta-feira (29), no aeroporto internacional de Recife, em Pernambuco, uma mulher 28 anos vinda do Acre com mais de 10 quilos de cocaína. Ela portava a droga em nove pacotes enrolados em cobertores e guardados na bagagem. Ela foi a segunda mulher vinda do Acre flagrada com cocaína em cerca de uma semana.

A prisão se deu durante fiscalização de rotina, quando a passageira submeteu as malas ao raio-X e os agentes desconfiaram da presença de entorpecentes, que foram encontrados ainda em forma pastosa. Os policiais também apreenderam documentos e um aparelho celular.

A Polícia Federal apurou, em depoimento, que esta não foi a primeira vez que a mulher transportou droga na bagagem. Ela teria dito aos agentes que participou do esquema porque precisava do valor ofertado, que seria R$ 5 mil.

