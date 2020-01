Adolescente morre em Cruzeiro do Sul com suspeita de dengue

A adolescente Abigaio do Nascimento Campos, de 16 anos, morreu na última quinta-feira (02) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com suspeita de dengue grave, conhecida popularmente por dengue hemorrágica. A jovem chegou a ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e com o agravo da situação foi internada no hospital. A vítima, natural de Cuiabá, residia atualmente no bairro São José, na comunidade Centrinho.

A família da vítima realizou exame em laboratório particular na jovem, que constatou dengue. O exame foi apresentado na UPA, onde foi avaliado pela médica de plantão como dengue leve. No dia 1º a jovem teve a situação agravada, quando deu entrada no hospital.

De acordo com o coordenador de Vigilância Epidemiológica, Nicolau Abdalah, o caso ainda está em investigação. Em 2019 foram confirmadas duas mortes em Cruzeiro do Sul em decorrência de dengue, as vítimas eram mulheres com idade entre 40 a 49 anos de idade, e residiam no bairro da Várzea.

