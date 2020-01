Advogados da OAB no Acre cantam paródia de “We Are The World” e viralizam

As conquistas da advocacia acreana foram celebradas de um jeito diferente no fim de 2019. Um canal no YouTube publicou que os membros da OAB/AC realizaram um vídeo especial de fim de ano com paródia da música “We Are The World”.

Em mensagem aos advogados e advogadas do Acre, a música entoa boas expectativas para o ano que se inicia: “não precisa ir longe, procure ao seu redor/assim a gente faz um mundo bem melhor”.

Outros canais já replicaram o vídeo, que também circula em outras redes sociais. Confira:

