Américas tiveram mais de 15 mil casos de sarampo; Ministério alerta sobre riscos no AC

De acordo com Ministério da Saúde, o estado não atingiu a meta de vacinação

Conforme você acompanhou no ContilNet, o Acre ficou abaixo da meta estipulada de vacinação. Agora, o estado foi capa do Jornal do Comercio. Isso porque a região das Américas teve 15.802 casos confirmados de sarampo neste ano, incluindo 18 mortes. Os dados são da mais recente atualização epidemiológica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Oito estados e o Distrito Federal ainda não tenham atingido a meta mínima de 95%: Pará (85,4%), Roraima (87,9%), Bahia (88,9%), Maranhão (90%), Acre (91,4%), Piauí (91,9%), Distrito Federal (93,7%), São Paulo (93,9%) e Amapá (94,9%).

A doença foi notificada por 14 países e territórios, de 1 janeiro a 12 de dezembro, sendo a maior proporção registrada no Brasil (13.489 casos), nos Estados Unidos (1.276) e na Venezuela (552). Os demais casos foram reportados por: Argentina (85), Bahamas (três), Canadá (113), Chile (11), Colômbia (230), Costa Rica (dez), Cuba (um), Curaçao (um), México (20), Peru (dois) e Uruguai (nove).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários