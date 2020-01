Anitta e Pabllo Vittar vão se apresentar no mesmo dia do festival nos EUA

Se você adora a dobradinha Anitta e Pabllo Vittar, imagine essas duas juntas em um grande festival? Perfeito, né? É isso mesmo, essa dupla poderosa é uma das maiores surpresas do line-up do Coachella Valley Music and Arts Festival, evento que acontece entre 10 e 19 de abril na cidade de Indio, Califórnia, nos Estados Unidos.

Os shows das cantoras brasileiras acontecem nos dois sábados de evento, 11 e 18 de abril, no mesmo dia do rapper americano Travis Scott. Felizes, as duas postaram em suas redes sociais o panfleto com as atrações e, orgulhosas, vibraram com a novidade.

É a primeira vez de Anitta no festival, mas não a de Pabllo. Em 2019 ela fez duas participações especiais com “Sua Cara” no show do Major Lazer, e “Energia” com o duo de eletrônica Sofi Tukker.

“Obrigada, Deus”, comemorou Pabllo nas redes sociais.

Nos sábados, além das duas, atrações como o músico Thom Yorke, vocalista do Radiohead, Danny Elfman, o grupo Hot Chip e o cantor Mika. Já entre os destaques dos domingos, os rappers Frank Ocean e Lil Nas X, a cantora Lana Del Rey e o veterano DJ Fatboy Slim.

