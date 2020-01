Aniversariantes, dicas de moda, filmes, promoções e cuidados com a pele; confira

E-mail: [email protected]

New look

A influenciadora digital e Miss Acre 2017 Kailane Amorim apareceu essa semana em suas redes sociais com os cabelos mais curtos, na altura dos ombros. Segundo ela é a sua nova versão em 2020! O responsável pelo corte foi o cabeleireiro César Maia.

Happy Day

Muitas felicidades e muitos anos de vida à empresária Alcelita Brito – sócia-proprietária do Atelier das Gostosuras – e ao pesquisador da Embrapa Judson Valentim! Ambos são aniversariante do dia 23 de janeiro.

Salve, simpatia!

A aniversariante desta segunda-feira, 27, é a simpática influenciadora digital e fisiculturista Leane Teles, uma profissional querida e muito competente em tudo que se dedica fazer. Parabéns, Leane!

B-Day do Marlúcia

Parabéns à querida arquiteta Marlúcia Cândida, aniversariante de hoje, 28. Ela é uma profissional que deu uma grande contribuição ao Estado, durante a gestão de seu marido, Tião Viana, no Executivo Estadual, auxiliando a construir políticas públicas de inclusão em diversas áreas, sobretudo a social e no fortalecimento do artesanato local. O respeito à diversidade religiosa e o incentivo às expressões culturais indígenas foram outras causas pelas quais lutou. Parabéns!

Noiva radiante

Toda a beleza e felicidade na noiva Beatriz Rafaelly produzida pelo Studio Bonequinha de Luxo no dia mais feliz de sua vida. Na foto de Júnior Aguiar e Lenno Azevedo, ela com seu lindíssimo vestido da Margá Noivas. O penteado foi assinado por Márcia Backes e o make-up por Kaleb Vasconcelos. O studio é especializado em dia de noiva! O telefone para informações é (68) 99907-0110. IG @studiobonequinhadeluxo

O crochê é a nova onda do verão

Criadas nos anos 70, as peças com aparência handmade (feitas à mão) estão de volta nesse verão. E o destaque vai para o crochê, que aparece nos biquínis, maiôs, croppeds, saias, saídas de praia, quimonos e vestidos. Por sinal, os vestidos de crochê merecem um capítulo especial nessa estação. Super estilosos, eles chegam nos comprimentos curto, médio e longo e já estão conquistando as celebridades. Eles garantem feminilidade, leveza e podem ser usados a qualquer hora do dia. Inspire-se nos looks abaixo para aderir ao visual!

O lindo biquíni com detalhes em neon e o maiô de crochê ‘engana mamãe’ têm inspiração oitentista Super elegante esse vestido romântico nude, com mangas bufantes e babados na saia Os dois vestidos são lindos, despojados e dependendo dos acessórios podem ser usados em festas mais formais. Ambos possuem a identidade desse verão! A peça de crochê branco pode ser usado como saída de praia ou como vestido com uma ‘combinete’ nude ou branca por baixo A blogueira Camila Coelho se rendeu ao modismo e preferiu um vestido curtinho bem colorido

O premiado filme ‘O Parasita’ estreia no Acre

Com direção de Joon-ho Bong estreia no Cine Teatro Recreio no próximo dia 22, o filme sul-coreano “O Parasita”. O longa vem surpreendendo o mundo, após conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2019, e está concorrendo a três categorias no Oscar: melhor Roteiro, melhor diretor e melhor filme estrangeiro. Quem perdeu a primeira semana de exibição, ainda pode assistir hoje; e amanhã, 29 de janeiro, às 19h. Os ingressos custam 8 e 16 reais.

Promo da Ótica Moderna

Continua, na Ótica Moderna, uma grande promoção com descontos de 40 e 50% nos óculos solares. Na campanha “Volta às aulas”, o cliente ganha a lente na compra de armação para óculos de 0 a 2 graus monofocal! Imperdível! Fique por dentro das novidades no Instagram @oticamodernaacre

Promo de até 50% de verão

Aproveite a super promoção de até 50% em peças infantis masculinas e femininas da Vitória Régia Baby Kids. Olhem essas T-shirts lindas e confortáveis para as princesas aproveitarem o verão, com desconto de 40%! Quer saber mais? Entre em contato pelos telefones (68) 3224-2880 e 9920-4435 e no Instagram @vitoriaregiababykids

Última semana para ganhar uma Scooter

Não esqueça que vai até 31 de janeiro a promoção “Viva seu estilo”, para ganhar uma Scooter personalizada e exclusiva da Depyl Action. A cada R$ 75,00 em compras de serviço ou produtos em qualquer loja Depyl Action do Brasil, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a cinco motos! De domingo a quarta-feira, os cupons são contados em dobro. Confira o regulamento no site https://www.depylaction.com.br/ e participe! Siga o IG @depylactionriobranco e fique por dentro das novidades!

Intense apresenta produtos veganos e ecofriendly para o Carnaval

Carnaval é a época perfeita para se permitir e deixar a criatividade falar mais alto, por isso, não é à toa que o make é um acessório mandatório para a data. Pensando em looks de arrasar, Intense, do Boticário, lança uma linha inspirada nas tendências de cores e efeitos para a melhor festa do Brasil. E o melhor? São produtos práticos, com fórmulas veganas, power partículas de brilho, explosão de cores e máxima duração!

É brilho que você quer? Então, toma!

Você gosta de muito brilho? Então o Iluminador Shaker Glitter e o Power Glitter não vão poder faltar no seu nécessaire. Os dois podem ser utilizados em maquiagens pelo corpo. Já o Intense Duo Lápis Neon Multifuncional tem duas pontas, nas cores pink e verde, que pode ser utilizada para desenhos nos olhos, rosto e corpo. O Delineador Peel Off Azul também promete com suas partículas metalizadas que refletem a luz e proporcionam acabamento vinil, com duração de 8 h. Todos da linha Intense, do Boticário!

Batom com 16 horas de duração, adesivos e pochetes

E tem mais novidades da marca O Boticário para o Carnaval! O Superfix Tint 16h é um super batom com duração de até 16h. Para fechar com chave de brilho, você também pode completar o seu make com Intense Adesivo Facial, que tem pedras holográficas e pode ser colado no rosto. E nem se preocupe em perder esses produtos que vão ser os seus queridinhos do Carnaval, porque a Boti Pochete te traz uma solução repleta de glitter!

Cuide-se Bem Beijinho traz hidratação profunda

A nova linha Cuide-se Bem Beijinho, do Boticário, traz uma fragrância floral surpreendente – que dá o nome à linha – porque remete ao “Beijinho” do beija-flor: o pássaro mais apaixonado no mundo pelas flores. Com notas de saída que incluem pimenta preta e ameixa, corpo com muguet e jasmin e fundo que vai da baunilha ao sândalo, o lançamento conta com loção hidratante, sabonete, desodorante, creme para as mãos e bodysplash.

Loções hidratrantes

E a grande novidade da linha são as loções hidratantes Cuide-se Bem, do Boticário (além da versão em pump, agora também em pote), que têm uma textura diferenciada, mais consistente, feita especialmente para peles secas e extra-secas. Com segredinho de extrato de flores e manteiga de karité, ela promove uma hidratação profunda e garante rápida absorção na pele, tendo um resultado imediato visível.

Meio ambiente

Na linha Cuide-se Bem, do Boticário, os frascos e bisnagas são feitos com plástico vegetal, produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em vez do tradicional plástico produzido com petróleo. “A proporção do impacto evitado é de, aproximadamente, 4kg de CO2 para cada quilo de plástico produzido. Desta forma, contribuímos para a redução de mais de 3 mil toneladas de CO² por ano. Essa quantidade reduzida de emissões de gases de efeito estufa corresponde ao carbono estocado em mais de 17 mil árvores, o que equivale, aproximadamente, à área de sete campos do estádio do Maracanã”, conta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

