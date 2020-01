Aplicativo atende usuários do AC e RO que sofrem com voos cancelados e atrasados

Recupera Voo 🛫

Será que os problemas do acreano com voos atrasados e cancelados estão prestes a acabar? O site recuperavoo.com.br inicia suas operações atendendo usuários do Acre e Rondônia nesta sexta-feira (31). A proposta da plataforma é receber e atender pessoas que se sentirem prejudicadas por problemas com voos – desde atrasos e cancelamentos até outras complicações durante a experiência aérea.

Como reclamar 📱

O consumidor acessa o site Recupera Voo e preenche o formulário onde relata o ocorrido. Exemplo: voo atrasado, overbooking, mala extraviada, mala violada, e por aí vai. Em seguida, a equipe do site analisa de forma gratuita cada caso e entra em contato com o consumidor para dar maiores orientações.

Plataformas 📩

No site, há também a opção de contatar diretamente a equipe via WhatsApp, basta que o cliente clique no ícone e envie a mensagem. E aí, acreano? Será que agora vai?

Tempo ☔

“Voltamos a alertar a população de Cruzeiro do Sul e das demais cidades da região para a rápida e acentuada elevação do nível do rio Juruá, tendo em vista as chuvas intensas ocorridas nas últimas 48 horas em todos os seus afluentes e na serra do Divisor. Seu nível, em Cruzeiro do Sul, voltará a subir já a partir do fim da tarde desta quinta-feira, cuja cota, às 16h, era 7,8m”. O alerta é do nosso mago Friale.

Fim de semana 💧

O pesquisador em meteorologia conta que, neste fim de semana, até a próxima segunda-feira (3), “ocorrerão chuvas intensas em todo o estado do Acre, com acumulados significativos em todas as suas bacias hidrográficas”.

Chove muito, também, neste fim de semana, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, no sul de Goiás, na Bolívia e no Peru. Em Rio Branco, o nível do rio Acre, no fim da tarde desta quinta-feira, era 10,3m e continuava subindo, podendo ficar próximo de 12m no início da semana que vem.

Bom diaaaa! 🤓

