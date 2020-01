Após inundação, nível do rio acre retorna a níveis normais para o período

Os acumulados de chuvas na última semana foram abaixo do normal para este período do ano

Os primeiros dias do ano foram de chuvas intensas na bacia do rio Acre e fez com que o nível do rio alcançasse a cota de 14m64cm no dia 10/01, atingindo um recorde de cheia para este período do ano, segundo Informe Semanal do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre), monitorado pelo Serviço Geológico do Brasil.

Após a primeira quinzena, a tendência geral do rio Acre foi de retrocesso dos níveis. Em Rio Branco os níveis seguem retrocedendo. De acordo com o boletim 05 de 2020, a cota do rio Branco observada foi de 9m11cm. A cota de inundação é de 14 metros.

Os acumulados de chuvas na última semana foram abaixo do normal para este período do ano, o que explica o retrocesso nas estações monitoradas.

De acordo com o engenheiro hidrólogo da CPRM, Marcus Suassuna , devem ocorrer precipitações próximas aos níveis médios nos próximos 14 dias ou abaixo deles, quando comparado ao histórico deste período do ano, o que sugere que não é provável que elevações ocorram nas próximas semanas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários