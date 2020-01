Após vídeo de fuga de detentos, Ulysses diz que culpados serão responsabilizados 

O comandante da Polícia Militar no Acre, coronel Ulysses Araújo, declarou ao ContilNet que os culpados pela fuga dos 26 presidiários do presídio estadual Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, deverão ser responsabilizados pelas irregularidades.

No entanto, o coronel não quis causar polêmicas quantos os possíveis culpados, para ele, neste momento não é necessário terceirizar a culpa nem à Polícia Militar e muito menos aos Policiais Penais. “Não vou comentar quem errou, mas pode ter havido uma falha humana, só sei que os culpados deverão ser responsabilizados pelos atos”, declarou.

Ulysses pontuou que um investigação sobre as causas da fuga já estão sendo feita pelas corregedorias e também pelo Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC). “Quem vai dizer quem errou serão as instituições responsáveis pela investigação”, concluiu.

Uma vídeo da fuga dos detentos foi divulgado na manhã desta quinta-feira (30). Nele, 26 presos fugiram do Complexo Penitenciário na capital. nove já foram recapturados, dezessete ainda falta ser encontrados.

