Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é internado após ingerir iogurte vencido

Segundo a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, nenhum boletim será divulgado sobre o estado de saúde do apresentador

O apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma infecção generalizada. As informações foram publicadas por ele em vídeos em uma rede social, neste domingo (12).

Segundo a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, nenhum boletim será divulgado sobre o estado de saúde do apresentador e nem sobre possibilidade de alta.

De acordo com a postagem de Carlos Alberto, ele explica que passou mal após ingerir um iogurte vencido.

“Hoje o assunto é sério. Estou internado por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal. Porque eu tomei na quarta-feira [8] um iogurte e eu não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes”, disse o apresentador no vídeo.

O apresentador disse também que não tem previsão de alta. “Eu estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar internado alguns dias aqui. E a partir de agora certamente eu vou ver validade até na minha mulher, coitada, que está pagando por isso. Tomem cuidado, gente. E o que sair aí é fofoca, eu estou bem, graças a Deus.”Com informações G1

