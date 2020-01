Atlético Acreano tem nova data de estreia na Copa do Brasil

A mudança do dia da partida foi feito pela diretoria da equipe pernambucana

A partida entre Afogados-PE e Atlético Acreano pela primeira fase da Copa do Brasil foi transferida para outra data. A mudança foi confirmada pelo Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto, que estava marcado para o dia 12 de fevereiro, será realizado no dia 13. Mas o horário continua o mesmo. O jogo será às 18h30 (horário local), no Estádio Vianão, no município de Afogados da Ingazeira, interior de Pernambuco.

Para o treinador Josy Brás a nova data não vai prejudicar o time acreano. “A gente ganha mais um dia de preparação e isso é importante em começo de temporada”, revelou o treinador.

O Atlético joga pelo empate para chegar à segunda fase da competição nacional.

O Departamento de Competições da CBF confirmou também que a partida entre Galvez e Vila Nova-GO foi antecipada das 20h30 para às 19h30 (horário acre).

A partida será realizada no dia 12 de fevereiro, no Estádio Areana Acreana. O imperador precisa vencer para avançar na competição.

