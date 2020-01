Atriz de ‘Salve Jorge’ morre aos 37 anos após quadro de depressão

A atriz e modelo transexual Patrícia Araújo morreu no último sábado (6), aos 37 anos. A moça estava internada em um hospital no Rio de Janeiro há dez dias, e sofria de depressão. As informações são do jornal Extra.

Patrícia participou da novela ‘Salve Jorge’ como uma das vítimas do tráfico de mulheres na Turquia. No cinema, ela participou do filme ‘O Vendedor de Passados’, estrelado por Lázaro Ramos.

A modelo ficou conhecida nos desfiles do Fashion Rio, em 2009. Ela desfilou pela grife Complexo B. Araújo roubou a cena nas passarelas e, no mesmo ano, foi eleita musa de um camarote da Marquês de Sapucaí.

Nas redes sociais, o estilista Beto Neves, que faz parte da grife pela qual Patrícia desfilou em 2009, lamentou a morte da atriz.

“Há exatamente 10 anos ela apareceu na minha vida. Pessoa linda. Brilhou na passarela e sem querer me mostrou um pouco de como é difícil ser diferente. Sábado ela subiu, virou estrela”, escreveu ele.

Gloria Perez, autora da novela ‘Salve Jorge’, também comentou a morte de Patrícia em seu Twitter. “Que triste! Tão bonita, tão jovem”, disse ela.

