‘Azougue Nazaré’ estreia nesta quinta-feira em Rio Branco com a presença do diretor

Num imenso canavial que parece não ter fim, numa casa isolada, moram o casal Catita e Irmã Darlene. Catita esconde que participa do Maracatu. Darlene é fiel da igreja do Pastor Barachinha, um antigo mestre de maracatu convertido à religião evangélica, que se vê na missão de expulsar o demônio do Maracatu, evangelizando toda a cidade. Com uma história envolta dos mistérios da cultura popular, estreia nesta quinta-feira, 16/01, no Cine Teatro Recreio, o longa-metragem Azougue Nazaré. A exibição conta com a presença do diretor Tiago Melo.

Premiado em festivais ao redor do mundo e aclamado pela crítica, o filme estreou em todos os continentes e em mais de 40 países. Atualmente está em sua décima semana em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Mergulhando no universo canavieiro da Mata Norte pernambucana, Azougue Nazaré se passa na terra do Maracatu Rural, uma tradicional manifestação da cultura popular brasileira que surgiu com a mistura de danças e religiões de matriz africana trazida pelos povos escravizados no Brasil.

Sobre o Diretor

Tiago Melo é um dos profissionais mais atuantes do cinema brasileiro, tendo trabalhado em diversos curtas e mais de 20 longas-metragens. Azougue Nazaré é seu primeiro longa-metragem assinado. O diretor nasceu em Recife em 1984 e iniciou sua carreira artística no teatro em 1999. Em 2007, participou do curso “A Construção Dramática” na Escuela Internacional de Cine y Televisión em San Antonio de los Baños, Cuba.

Como Produtor, destacam-se“Sem Coração”, curta-metragem ganhador do “Prix illy du court métrage” na Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes em 2014, “Boi Neon”, premiado nos festivais de Veneza, Toronto, Hamburgo, Warsaw e Rio de Janeiro, o premiado “Aquarius” de Kleber Mendonça Filho, com estreia na seleção oficial de Cannes e premiado em mais de 20 festivais e foi produtor associado do aclamado “Bacurau”. Na Direção, além do longa metragem de ficção “Azougue Nazaré”, Tiago também assina o curta-metragem “Urânio Picuí”.

