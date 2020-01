Bandidos fazem arrastão próximo a restaurante e pelo menos 10 pessoas são vítimas

"Nunca passei por isso, e nunca imaginei que passaria logo no meu querido Acre", diz uma das vítimas

Um arrastão ocorreu no início da tarde deste domingo (26), próximo a um restaurante na Estrada do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Dois homens em uma motocicleta abordaram motoristas e ciclistas e fizeram ao menos 10 vítimas.

A advogada Jamily Costa também foi uma das vítimas, ela relatou que tudo ocorreu muito rápido. “Pararam carros, caminhonetes e ciclistas. Fui surpreendida na saída do local, em torno de 10 vítimas em 5 min”, explicou.

E ela completa falando sobre a onda de violência que o Acre vive. “Nunca passei por isso, e nunca imaginei que passaria logo no meu querido Acre”.

